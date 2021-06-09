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«Спартак» представит Руя Виторию в качестве главного тренера 14 июня

Sports.ru
1 час назад
Стало известно, когда пройдет презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории.
«Спартак» представит Руя Виторию в качестве главного тренера 14 июня
Фото: Sports.ruSports.ru
Мероприятие состоится 14 июня и пройдет на стадионе «Спартака». Тогда же тренер даст первую пресс-конференцию в качестве главного тренера красно-белых.
Витория возглавил «Спартак» в конце мая. Португальский специалист сменил на этом посту Доменико Тедеско.
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