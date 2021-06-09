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Чемпионат Европы по футболу 2020

ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отправил его в аренду в «Урал»

Sport24иещё 2
3 часа назад
ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Ильей Помазуном. Обновленное соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/26.
ЦСКА продлил контракт с Помазуном до 2026 года и отправил его в аренду в «Урал»
Фото: Sport24Sport24
Продлив контракт с 24-летним футболистом, армейцы отправили его в «Урал» на правах аренды. Вратарь проведет в клубе из Екатеринбурга следующий сезон.
Ранее Помазун уже выступал за «Урал» в первой части сезона-2020/21. Он сыграл за екатеринбуржцев 17 матчей в чемпионате России, из которых пять — на ноль.
Футбол,Илья Помазун,ЦСКА,
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