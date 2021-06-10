«Неудивительно, что 120 тысяч человек просят распустить сборную»: Как Россия провалила Евро-2016

Перед стартующим 11 июня чемпионатом Европы по футболу интернет-издание "Чемпионат" вспомнило о провале сборной России на Евро-2016 и последовавшей за ним реакции общественности.

В первом матче турнира российская команда вырвала ничью у сборной Англии. Тогда Эрик Дайер открыл счёт ударом со штрафного, а спас российскую сборную защитник Василий Березуский, сравнявший счет на 2-й добавленной минуте.

"Казалось, героическое спасение придаст импульс игре нашей сборной. Но всё хорошее на этом закончилось", - отметил автор материала.

Во втором матче турнира россияне уступили сборной Словакии (1:2), пропустив два мяча в первом тайме.

"Неспокойно было и в раздевалке сборной России, на следующий день журналисты заметили синяк под глазом у Мамаева. Писали, что это Роман Широков ударил Павла по лицу. Детективная история разрешилась лишь спустя 4 года. Драка действительно была, но бровь Мамаеву разбил Глушаков. Случайно", - напомнил автор.

В третьем матче на Евро-2016 россияне уступили национальной команде Уэльса (0:3) и вылетели с турнира.

После той игры две крупнейшие российские газеты, не сговариваясь, вышли с одинаковыми заголовками: «Тулузеры».

Вместе с тем болельщики сборной после вылета с Евро-2016 создали петицию о роспуске команды. Документ в конечном счете подписали 951 304 человека.

"Неудивительно, что 120 тысяч человек (на момент интервью - прим. ред.) просят распустить сборную России. Естественно, после такого провального результата будет негативное отношение. Другое дело, чтобы этот негатив не уходил, так скажем, в песок. Понятно, что это неудачное выступление, но самое главное — разобраться почему. Причём это уже не первый год. Поэтому надо понять, почему это происходит, и решать эти проблемы, а не оставить опять всё, не пустить всё на самотек", - отмечал тогда тренер Валерий Карпин.

Спустя две недели после Евро-2016 игроки той российской сборной Александр Кокорин Павел Мамаев приняли участие в скандальной вечеринке в одном из ресторанов Монте-Карло, когда официанты под звуки российского гимна вынесли посетителям элитного заведения 500 бутылок шампанского на сумму 250 тыс.

Итог провалу России на Евро-2016 подвел наставник той сборной Леонид Слуцкий.