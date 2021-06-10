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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Неудивительно, что 120 тысяч человек просят распустить сборную»: Как Россия провалила Евро-2016

Елена Прошина
1 час назад
Перед стартующим 11 июня чемпионатом Европы по футболу интернет-издание "Чемпионат" вспомнило о провале сборной России на Евро-2016 и последовавшей за ним реакции общественности.
Автор статьи напомнил, что на прошлом чемпионате Европы сборную возглавлял Леонид Слуцкий, который тогда стал первым российским тренером сборной за 9 лет. До него национальную команду тренировали Гус Хиддинк из Нидерландов, а также итальянец Фабио Капелло. Под руководством российского специалиста сборной удалось пробиться на Евро, но перед стартом турнира «вылетел» центр полузащиты - на Евро-2016 не поехали ключевые на тот момент игроки команды Алан Дзагоев и Игорь Денисов. Вместе с тем у команды не было лидера на поле и за его пределами.
В первом матче турнира российская команда вырвала ничью у сборной Англии. Тогда Эрик Дайер открыл счёт ударом со штрафного, а спас российскую сборную защитник Василий Березуский, сравнявший счет на 2-й добавленной минуте.
"Казалось, героическое спасение придаст импульс игре нашей сборной. Но всё хорошее на этом закончилось", - отметил автор материала.
Во втором матче турнира россияне уступили сборной Словакии (1:2), пропустив два мяча в первом тайме.
"Неспокойно было и в раздевалке сборной России, на следующий день журналисты заметили синяк под глазом у Мамаева. Писали, что это Роман Широков ударил Павла по лицу. Детективная история разрешилась лишь спустя 4 года. Драка действительно была, но бровь Мамаеву разбил Глушаков. Случайно", - напомнил автор.
В третьем матче на Евро-2016 россияне уступили национальной команде Уэльса (0:3) и вылетели с турнира.
После той игры две крупнейшие российские газеты, не сговариваясь, вышли с одинаковыми заголовками: «Тулузеры».
Вместе с тем болельщики сборной после вылета с Евро-2016 создали петицию о роспуске команды. Документ в конечном счете подписали 951 304 человека.
"Неудивительно, что 120 тысяч человек (на момент интервью - прим. ред.) просят распустить сборную России. Естественно, после такого провального результата будет негативное отношение. Другое дело, чтобы этот негатив не уходил, так скажем, в песок. Понятно, что это неудачное выступление, но самое главное — разобраться почему. Причём это уже не первый год. Поэтому надо понять, почему это происходит, и решать эти проблемы, а не оставить опять всё, не пустить всё на самотек", - отмечал тогда тренер Валерий Карпин.
Спустя две недели после Евро-2016 игроки той российской сборной Александр Кокорин и Павел Мамаев приняли участие в скандальной вечеринке в одном из ресторанов Монте-Карло, когда официанты под звуки российского гимна вынесли посетителям элитного заведения 500 бутылок шампанского на сумму 250 тыс.
Итог провалу России на Евро-2016 подвел наставник той сборной Леонид Слуцкий.
"Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло. <...> Футболисты и я чётко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: "Мы говно", - заявил специалист вскоре после вылета команды с турнира в интервью Юрию Дудю.
Футбол,Фабио Капелло,Роман Широков,Павел Мамаев,Александр Кокорин,Эрик Дайер,Гус Хиддинк,Валерий Карпин,Игорь Денисов,Леонид Слуцкий,Алан Дзагоев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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