«Неудивительно, что 120 тысяч человек просят распустить сборную»: Как Россия провалила Евро-2016

"Казалось, героическое спасение придаст импульс игре нашей сборной. Но всё хорошее на этом закончилось", - отметил автор материала.
"Неспокойно было и в раздевалке сборной России, на следующий день журналисты заметили синяк под глазом у Мамаева. Писали, что это Роман Широков ударил Павла по лицу. Детективная история разрешилась лишь спустя 4 года. Драка действительно была, но бровь Мамаеву разбил Глушаков. Случайно", - напомнил автор.
"Неудивительно, что 120 тысяч человек (на момент интервью - прим. ред.) просят распустить сборную России. Естественно, после такого провального результата будет негативное отношение. Другое дело, чтобы этот негатив не уходил, так скажем, в песок. Понятно, что это неудачное выступление, но самое главное — разобраться почему. Причём это уже не первый год. Поэтому надо понять, почему это происходит, и решать эти проблемы, а не оставить опять всё, не пустить всё на самотек", - отмечал тогда тренер Валерий Карпин.
"Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло. <...> Футболисты и я чётко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: "Мы говно", - заявил специалист вскоре после вылета команды с турнира в интервью Юрию Дудю.