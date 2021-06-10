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Чемпионат Европы по футболу 2020

Познер: Я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии

Спорт день за днем
1 час назад
Журналист Владимир Познер заявил, что будет следить за матчами Евро-2020 и поделился ожиданиями от выступлений сборной России. Подопечные Cтанислава Черчесова сыграют с Бельгией, Финляндией и Данией в группе B.
Познер: Я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Познер считает, что сборная России может выйти из группы, но шансы на это у команды очень маленькие. Познер точно уверен в тои, что сборная России не выиграет Евро. Телеведущий также дал прогноз на стартовый матч сборной России против Бельгии (12 июня).
«Я буду смотреть матчи сборной и посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют», – приводит слова Познера Sport 24.
Для Станислава Черчесова – это первый чемпионат Европы в качестве главного тренера сборной России. Он возглавил команду в 2016-м, сменив Леонида Слуцкого. Тогда сборная России на Евро-2016 не вышла из группы.
Футбол,Владимир Познер,Леонид Слуцкий,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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