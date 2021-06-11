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Чемпионат Европы по футболу 2020

У игрока сборной России выявлен сомнительный тест на коронавирус

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
У игрока сборной России и петербургского "Зенита" Андрея Мостового выявлен сомнительный тест на коронавирус, информирует "РБ Спорт". В связи с этим футболист уже был изолирован. Как сообщает источник, есть вероятность ошибки, так как ранее Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела.
У игрока сборной России выявлен сомнительный тест на COVID
Фото: Anupam Nath/APAnupam Nath/AP
Ожидается, что 11 июня будет проведен повторный тест. Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.
Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью. Ранее сообщалось, что сборная России приехала в Санкт-Петербург на матчи Евро.
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