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Чемпионат Европы по футболу 2020

СМИ: Футболист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус перед стартом Евро-2020

RT на русскомиещё 15
10 часов назад
Результат теста на коронавирусную инфекцию одного из игроков сборной России накануне старта чемпионата Европы по футболу показал сомнительный результат.
Как сообщает «РБ-Спорт», речь о полузащитнике Андрее Мостовом, который был изолирован от команды.
Отмечается, что 23-летний хавбек, прежде переболевший коронавирусной инфекцией, сдаст тест повторно.
Чемпионат Европы стартует 11 июня. Российская сборная проведёт первый матч на турнире с командой Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.
Ранее сообщалось, что Фёдор Кудряшов оценил свои шансы сыграть за сборную России на Евро-2020.
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