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Чемпионат Европы по футболу 2020

Слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» утвердили как официальные футбольные символы Украины

Спорт-Экспресс
50 минут назад
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» утверждены в качестве официальных футбольных символов страны.
Слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» утвердили как официальные футбольные символы Украины
Фото: ReutersReuters
«Исполком УАФ единогласно — 45 членов «за» — поддержал мое предложение и одобрил футбольную символику Украины. Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране, и мире. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержит эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и для нас большая честь защищать и наполнять новыми силами единства! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!» — написал у себя в Facebook Павелко.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет на турнире в одной группе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.
Футбол,Андрей Павелко,УЕФА,
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