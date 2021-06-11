Слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» утвердили как официальные футбольные символы Украины

«Исполком УАФ единогласно — 45 членов «за» — поддержал мое предложение и одобрил футбольную символику Украины. Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране, и мире. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержит эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и для нас большая честь защищать и наполнять новыми силами единства! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!» — написал у себя в Facebook Павелко.