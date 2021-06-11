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Футболист Ильин перешел из "Ахмата" в "Краснодар"

ТАССиещё 5
34 минуты назад
Нападающий Владимир Ильин подписал контракт с футбольным клубом "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ильин перешел из "Ахмата" в "Краснодар"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Контракт с игроком рассчитан на три года. Ранее он выступал за грозненский "Ахмат".
Футбол,Владимир Ильин,
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