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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Петербурге проведут проверки из-за «экстремистских» футболок сборной Украины с Крымом

Майк Габриелян
1 час назад
Все торговые точки в Петербурге проверят на продажу запрещенной продукции - сувенирных футболок сборной Украины с изображенной на ней территорией страны, включающей Крым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В Петербурге проведут проверки из-за футболок сборной Украины с Крымом
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
«На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу», - сказал он.
На футболках сборной Украины изображен контур страны, включающий в себя Крым. Данная форма по российским законам является экстремистской, поскольку ее создатели, по сути, публично призывают отторгнуть часть территории РФ.
Ранее адвокат сообщил изданию Sport24, что в России за ношение футболки сборной Украины могут обвинить в сепаратизме и посадить на 5 лет.
«Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ», - сказал юрист Игорь Бушманов.
Петербург – один из европейских городов, принимающих матчи отложенного из-за COVID-19 континентального чемпионата пол футболу.
Сегодня в городе состоится матч между сборными России и Бельгии. Он начнется в 22:00 МСК на стадионе на Крестовском острове. Арену разрешено заполнить на 50%, допустив около 30 тысяч зрителей, все билеты уже проданы.
Зрителей рассадят в шахматном порядке, они обязаны находиться на трибунах в масках, соблюдать социальную дистанцию.
Футбол,Игорь Бушманов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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