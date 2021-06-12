В Петербурге проведут проверки из-за футболок сборной Украины с Крымом

Все торговые точки в Петербурге проверят на продажу запрещенной продукции - сувенирных футболок сборной Украины с изображенной на ней территорией страны, включающей Крым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу», - сказал он.
На футболках сборной Украины изображен контур страны, включающий в себя Крым. Данная форма по российским законам является экстремистской, поскольку ее создатели, по сути, публично призывают отторгнуть часть территории РФ.
Ранее адвокат сообщил
изданию Sport24, что в России за ношение футболки сборной Украины могут обвинить в сепаратизме и посадить на 5 лет.
«Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ», - сказал юрист Игорь Бушманов.
Петербург – один из европейских городов, принимающих матчи отложенного из-за COVID-19 континентального чемпионата пол футболу.
Сегодня в городе состоится матч между сборными России
и Бельгии. Он начнется в 22:00 МСК на стадионе на Крестовском острове. Арену разрешено заполнить на 50%, допустив около 30 тысяч зрителей, все билеты уже проданы.
Зрителей рассадят в шахматном порядке, они обязаны находиться на трибунах в масках, соблюдать социальную дистанцию.