Российские футболисты не будут преклонять колено в поддержку BLM

Сборная России не будет преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») перед матчем с Бельгией. Об этом пишет издание Eurostavka, ссылаясь на источник, близкий к российской национальной команде.
«В сборной России нет разговоров о планах поддержать акцию BLM и преклонить колено перед матчем с Бельгией», – сказал источник.
Сегодня национальная сборная проведет первый матч Чемпионата Европы. Соперником будут бельгийцы.
Представитель Бельгийской федерации футбола Стефан ван Лоок не ответил на запрос о том, планируют ли в сборной поддержать акцию BLM.
УЕФА ранее призвала болельщиков проявлять уважение к акции Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. Игроки будут иметь право преклонить колено перед матчем. Этот жест связан с антирасистским движением BLM, которое требует системных изменений в США. Активисты BLM считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда связано с расизмом.