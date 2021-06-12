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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная России не будет преклонять колено в поддержку BLM

Майк Габриелян
1 час назад
Сборная России не будет преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») перед матчем с Бельгией. Об этом пишет издание Eurostavka, ссылаясь на источник, близкий к российской национальной команде.
Российские футболисты не будут преклонять колено в поддержку BLM
Фото: ТАССТАСС
«В сборной России нет разговоров о планах поддержать акцию BLM и преклонить колено перед матчем с Бельгией», – сказал источник.
Сегодня национальная сборная проведет первый матч Чемпионата Европы. Соперником будут бельгийцы.
Представитель Бельгийской федерации футбола Стефан ван Лоок не ответил на запрос о том, планируют ли в сборной поддержать акцию BLM.
УЕФА ранее призвала болельщиков проявлять уважение к акции Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. Игроки будут иметь право преклонить колено перед матчем. Этот жест связан с антирасистским движением BLM, которое требует системных изменений в США. Активисты BLM считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда связано с расизмом.
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