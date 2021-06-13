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Чемпионат Европы по футболу 2020

Боярский прокомментировал первое поражение сборной РФ на Евро-2020

News.ruиещё 2
1 час назад
Нокаутом назвал поражение сборной России на чемпионате Европы по футболу от команды Бельгии народный артист РСФСР Михаил Боярский. Своими впечатлениями после матча он поделился в беседе с ТАСС.
Боярский оценил итоги матча Россия-Бельгия
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press
В субботу, 12 июня, сборная России по футболу в рамках группового этапа Евро-2020 встречалась с командой Бельгии. Российские футболисты потерпели крупное поражение со счётом 0:3. Два года в ворота россиян забил нападающий Ромелу Лукаку, ещё один мяч на счету Тома Менье.
По мнению Михаила Боярского, это был закономерный проигрыш.
Бельгия в несколько раз сильнее, хоть и старше. <...> Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли. Хотя ребята старались и бились, болельщики старались поддержать команду, но факты — это вещь упрямая, не можем! — заявил актёр.
Боярский признался, что он питает небольшую надежду, что россиянам удастся выйти из группы, хотя стопроцентной уверенности в этом у актёра нет. Боярский считает, что после нынешнего поражения футболисты уже не смогут собраться и продолжить борьбу.
Думаю, что это нокаут для команды, дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь, — отметил он.
Актёр подчеркнул, что Россия отлично справляется с организацией серьёзных турниров, а вот побеждать на них пока не научилась.
После первого тура сборная России занимает четвёртое (последнее) место в группе В. Первыми идут бельгийцы с 3 очками, за ними — финны, у которых также 3 очка, третью строчку занимают датчане с нулём баллов.
Во втором туре команда Станислава Черчесова встретится со сборной Финляндии. Встреча пройдёт 16 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее на Евро-2020 произошёл инцидент. В конце первого тайма встречи команд Дании и Финляндии полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание прямо на поле. Врачи оказывали ему первую помощь, включая непрямой массаж сердца, в течение нескольких минут. После этого 29-летнего футболиста на каталке отвезли в подтрибунное помещение.
Позже УЕФА сообщил, что футболист госпитализирован, он находится в сознании, его состояние стабильно, матч был возобновлён.
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