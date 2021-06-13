Жена игрока сборной России пожелала фанатам «захлебнуться в дерьме»

Напомним, что в ходе матча из-за неуклюжей игры защитника Андрея Семенова бельгиец Ромел Лукаку получил мяч прямо перед воротами российской сборной и забил гол. По словам Семеновой, ее муж «всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем». Жена футболиста считает, что он полностью соответствует требованиям, предъявляемым к игрокам сборной и отрабатывает каждый матч на 200%. По ее мнению, все члены сборной России полностью выкладываются во время игры.