Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Жена игрока сборной России пожелала фанатам «захлебнуться в дерьме»

Елена Прошина
2 часа назад
Супруга футболиста Андрея Семенова, защитника сборной России, проигравшей накануне Бельгии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2020 с разгромным счетом (0:3), выступила с отповедью критикам игры россиян. Об этом пишет championat.com.
Жена игрока сборной России пожелала фанатам «захлебнуться в дерьме»
Фото: www.championat.comwww.championat.com
«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать», - написала Ольга Семенова в своем Instagram.
Напомним, что в ходе матча из-за неуклюжей игры защитника Андрея Семенова бельгиец Ромел Лукаку получил мяч прямо перед воротами российской сборной и забил гол. По словам Семеновой, ее муж «всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем». Жена футболиста считает, что он полностью соответствует требованиям, предъявляемым к игрокам сборной и отрабатывает каждый матч на 200%. По ее мнению, все члены сборной России полностью выкладываются во время игры.
«Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху . Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкреплённом, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы», — «отбрила» Семенова разочарованных проигрышем российской команды болельщиков.
Футбол,Ольга Семенова,Андрей Семенов,СБОРНАЯ РОССИИ,Чемпионат.com,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители