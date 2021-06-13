Жена игрока сборной России пожелала фанатам «захлебнуться в дерьме»

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать», - написала Ольга Семенова в своем Instagram.
«Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху . Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкреплённом, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы», — «отбрила» Семенова разочарованных проигрышем российской команды болельщиков.