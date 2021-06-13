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Чемпионат Европы по футболу 2020

Футболист казахстанского "Кайрат-Жастар" потерял сознание во время матча

Газета.Ru
1 час назад
В первой лиге Казахстана по футболу встречались «Кайрат-Жастар» и «Окжетпес».
Игрок казахстанского клуба потерял сознание на поле
Фото: YouTubeYouTube
Во время встречи футболист «Кайрат-Жастар» Лев Кургин потерял сознание. На поле выбежали врачи, оказав спортсмену экстренную помощь. Сейчас игрок находится в больнице. Встреча была приостановлена на десять минут. «Окжетпес» одержал победу со счетом 4:1.
«Кайрат-Жастар» является фарм-клубом трехкратного чемпионата Казахстана «Кайрата».
Напомним, за несколько минут до конца первого тайма матча Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч против Финляндии был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.
В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее профессор Санджай Шарма, проводивший кардиологические тесты для Кристиана Эриксена с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за лондонский «Тоттенхэм», заявил, что хавбек вряд ли вернется на поле после случившегося в матче с Финляндией в рамках чемпионата Европы — 2020.
Футбол,Кристиан Эриксен,
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