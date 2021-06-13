Игрок казахстанского клуба потерял сознание на поле

В первой лиге Казахстана по футболу встречались «Кайрат-Жастар» и «Окжетпес».

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Во время встречи футболист «Кайрат-Жастар» Лев Кургин потерял сознание. На поле выбежали врачи, оказав спортсмену экстренную помощь. Сейчас игрок находится в больнице. Встреча была приостановлена на десять минут. «Окжетпес» одержал победу со счетом 4:1.

«Кайрат-Жастар» является фарм-клубом трехкратного чемпионата Казахстана «Кайрата».

Напомним, за несколько минут до конца первого тайма матча Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч против Финляндии был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.