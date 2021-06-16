«Вильярреал» объявил о переходе защитника с помощью сериала «Мандалорец»

Соглашение с 29-летним алжирцем рассчитано на 4 года. «Вильярреал» необычно представил переход игрока, обыграв его фамилию с популярным сериалом «Мандалорец».

Последним клубом Манди был «Бетис», за который он выступал с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 32 матча, в которых забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи, а также заработал 4 желтых и 2 красные карточек.