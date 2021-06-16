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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Вильярреал» объявил о переходе защитника с помощью сериала «Мандалорец»360040

Спорт-Экспрессиещё 3
2 часа назад
Защитник Аисса Манди подписал контракт с «Вильярреалом», сообщается на официальном сайте клуба.
«Вильярреал» объявил о переходе защитника с помощью сериала «Мандалорец»
Фото: ФК "Вильярреал"ФК "Вильярреал"
Соглашение с 29-летним алжирцем рассчитано на 4 года. «Вильярреал» необычно представил переход игрока, обыграв его фамилию с популярным сериалом «Мандалорец».
Последним клубом Манди был «Бетис», за который он выступал с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 32 матча, в которых забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи, а также заработал 4 желтых и 2 красные карточек.
Футбол,РПЛ,
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