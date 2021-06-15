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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Ювентус" нацелился на хавбека "Баварии"

Soccer News
1 час назад
Туринский "Ювентус" возобновил интерес к полузащитнику "Баварии" Корентену Толиссо, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.
"Ювентус" возобновил интерес к Толиссо
Фото: ReutersReuters
По его информации, подписание француза является альтернативой на случай неудачи в переговорах по хавбеку "Сассуоло" Мануэлю Локателли.
"Старая синьора" уже связывалась с мюнхенским клубом по поводу возможного трансфера 26-летнего футболиста.
Футбол,Мануэль Локателли,
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