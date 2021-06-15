"Ювентус" возобновил интерес к Толиссо

Туринский "Ювентус" возобновил интерес к полузащитнику "Баварии" Корентену Толиссо, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

"Старая синьора" уже связывалась с мюнхенским клубом по поводу возможного трансфера 26-летнего футболиста.