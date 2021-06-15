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Олич ушел из ЦСКА через два с половиной месяца после назначения на пост тренера

Lenta.ruиещё 37
1 час назад
Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич покинул команду. Об этом сообщается на сайте красно-синих.
Олич покинул ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В клубе отметили, что решение о прекращении сотрудничества было принято совместно с хорватом. Специалисту пожелали успехов в дальнейшей работе. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Алексей Березуцкий.
Олич подписал контракт с ЦСКА 2 апреля. Хорват сменил на посту главного тренера белорусского тренера Виктора Гончаренко. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России, оставшись без еврокубков в следующем сезоне.
Олич защищал цвета армейского клуба в качестве футболиста с 2004 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. Он трижды становился чемпионом России, а также завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне 2004/2005.
Футбол,Виктор Гончаренко,Алексей Березуцкий,ЦСКА,УЕФА,
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