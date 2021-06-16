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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Зенит» попросил перенести первые туры в связи с заменой газона». Прядкин о том, что клуб проведет один домашний матч в 5 стартовых турах

Sports.ru
1 час назад
Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему «Зенит» проведет всего один домашний матч за пять стартовых туров чемпионата в следующем сезоне.
Прядкин: «Зенит» попросил перенести первые туры в связи с заменой газона»
Фото: Sports.ruSports.ru
«Зенит» попросил перенести первые туры в связи с заменой газона. Пока нареканий не было ни у кого», – сказал Прядкин.
Расписание пяти первых игр «Зенита» в Премьер-лиге-2021/22:
«Химки» – «Зенит»;
«Ростов» – «Зенит»;
«Зенит» – «Краснодар»;
«Локомотив» – «Зенит»;
«Уфа» – «Зенит».
Футбол,Сергей Прядкин,Локомотив,Зенит,
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