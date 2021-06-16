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Чемпионат Европы по футболу 2020

Клуб предлагал Бабаяна, Ивица хотел Рахимича

Sports.ru
1 час назад
Стала известна одна из причин, по которой Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА.
Олич ушел из ЦСКА, не согласившись с выбором ассистента
Фото: Sports.ruSports.ru
По данным «Спорт-Экспресса», изначально хорват прилетел в Москву, чтобы отправиться с командой на сбор в Австрию. Перед вылетом он поговорил с руководством ЦСКА, и ему предложили экс-тренера «Тобола» Григория Бабаяна в качестве помощника.
Олич, который видел своим ассистентом экс-игрока армейцев Элвера Рахимича, категорически не согласился с таким вариантом. В результате стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Сегодня Бабаян отправился в Австрию в составе делегации ЦСКА, но о его назначении на пост главного тренера речи пока не идет. Сообщалось, что команду возглавит Алексей Березуцкий.
Футбол,Григорий Бабаян,Алексей Березуцкий,ЦСКА,
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