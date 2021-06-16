Непомнящий прокомментировал уход Олича из ЦСКА

«По поводу увольнения Олича у меня даже никаких мыслей нет. Меня это сбило с ног. Особых впечатлений от его работы не осталось. Ивица оказался в трудной ситуации, всё шло своим чередом, я не видел каких-то ярких событий. Просто так вышло. Очень трудно оценить работу Олича. Решение расстаться с тренером в середине июня мне пока непонятно», — приводит слова Непомнящего «Газета.Ru».
«Не думаю, что Алексей Березуцкий чем-то уступает Оличу. Этот человек корнями врос в ЦСКА, он в теме, он в команде, поэтому ему будет даже проще управлять, чем Ивице. Но он только исполняет обязанности. Очевидно, что идут поиски специалиста. Может ли Березуцкий стать главным тренером ЦСКА? Сегодня всего можно ожидать. Я не очень понимаю логику принятия решений в ЦСКА сегодня», — сказал Непомнящий.