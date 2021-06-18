«Всякие м***ки»: Губерниев заступился за Путина перед украинскими болельщиками

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Губерниев не согласился с мнением члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева о том, что УЕФА должен жестко отреагировать на выходки украинских болельщиков, вплоть до полного запрета на посещение матчей чемпионата Европы.

По мнению Губерниева, на «всяких м***ков» не стоит обращать внимание.

Он отметил, что если окажется, что акция была спланированной, то с этим будет разбираться дисциплинарный комитет УЕФА.

«Но в конечном счете, мне кажется, что себя не уважать — отвечать на каждый чих каких-то украинских болельщиков. Мы большая сильная страна, поэтому обращать внимание на убогих, если они что-то себе позволяли, это странно. И по классике: кто как обзывается, так сам и называется...», - сказал Губерниев в комментарии «ПолитЭкспрессу».

Во время матча Украины и Северной Македонии (2:1) на чемпионате Европы фанаты украинской команды в оскорбительных кричалках упоминали президента России Владимира Путина.