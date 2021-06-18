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Чемпионат Европы по футболу 2020

Погба может перейти в "ПСЖ"

Soccer Newsиещё 1
2 часа назад
Как сообщают Le Parisie и журналист RMC Sport Мохамед Бухафсиn, футболист сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Погба может перейти в "ПСЖ"
Фото: InstagramInstagram
По информации Le Parisie, за ситуацией с французским игроком внимательно следит "ПСЖ". Руководство французского гранда начнет действовать, только если почувствует предпосылки или со стороны игрока, или со стороны клуба.
Также, у Мино Райолы, который является агентом Погба, хорошие отношения с "ПСЖ", что в теории может поспособствовать переходу игрока во французский клуб.
Как пишет журналист RMC Sport Мохамед Бухафсиn: "ПСЖ" наблюдает за Погба, это правда. Нассер Аль-Хелайфи был в Ницце с Райолой 3 дня назад, они говорили о Мойзе Кине, уходе Баккера и Погба. "Манчестер Юнайтед" не хочет с ними расставаться, но Погба не хочет продлевать контракт. Англичане просят 80 млн".
Футбол,Поль Погба,Манчестер Юнайтед,
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