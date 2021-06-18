Погба может перейти в "ПСЖ"

Как сообщают Le Parisie и журналист RMC Sport Мохамед Бухафсиn, футболист сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

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По информации Le Parisie, за ситуацией с французским игроком внимательно следит "ПСЖ". Руководство французского гранда начнет действовать, только если почувствует предпосылки или со стороны игрока, или со стороны клуба.

Также, у Мино Райолы, который является агентом Погба, хорошие отношения с "ПСЖ", что в теории может поспособствовать переходу игрока во французский клуб.