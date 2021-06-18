Ибрагимович перенес операцию на колене

Отмечается, что Ибрагимович чувствует себя хорошо и немедленно приступит к реабилитации. Ожидается, что он сможет вернуться на поле не раньше середины августа.

Ибрагимович получил повреждение в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», из-за чего не смог выступить за сборную Швеции на Евро-2020. В минувшем сезоне 39-летний форвард провёл 27 матчей за «Милан» в которых забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.