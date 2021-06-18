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Чемпионат Европы по футболу 2020

Ибрагимович перенёс операцию на колене

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович перенёс операцию на колене.
Ибрагимович перенес операцию на колене
Фото: ReutersReuters
Как сообщает пресс-служба клуба, 39-летнему шведу успешно провели артроскопический лаваж левого колена.
Отмечается, что Ибрагимович чувствует себя хорошо и немедленно приступит к реабилитации. Ожидается, что он сможет вернуться на поле не раньше середины августа.
Ибрагимович получил повреждение в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», из-за чего не смог выступить за сборную Швеции на Евро-2020. В минувшем сезоне 39-летний форвард провёл 27 матчей за «Милан» в которых забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после выписки из больницы.
Футбол,Кристиан Эриксен,
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