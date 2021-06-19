Фанаты сборных Англии и Шотландии устроили погром в Лондоне

Фанаты сборных Англии и Шотландии устроили массовые беспорядки и столкновения после матча в Лондоне. Полиция арестовала 18 человек, десятки очевидцев публикуют видео беспорядков на улицах, сообщает The Athletic.

Все задержанные — мужчины, при себе они имели холодное оружие. Агрессивные болельщики устроили погромы в центре Лондона и в окрестностях стадиона Уэмбли, где проходила игра. Поводом стала ничья двух сборных, что и разозлило фанатов.

Согласно сообщению пресс-службы лондонской полиции, правонарушения заключались в насилии и беспорядках, хранении наркотиков, владение кастетами.

Расовое обострение, пьянство и нарушение общественного порядка, а также нападение на сотрудника полиции, который получил незначительные травмы, — приводит цитату из сообщения издание.