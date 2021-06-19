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Чемпионат Европы по футболу 2020

Фанаты сборных Англии и Шотландии устроили погром в Лондоне

News.ru
2 часа назад
Фанаты сборных Англии и Шотландии устроили массовые беспорядки и столкновения после матча в Лондоне. Полиция арестовала 18 человек, десятки очевидцев публикуют видео беспорядков на улицах, сообщает The Athletic.
Фанаты сборных Англии и Шотландии устроили погром в Лондоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Все задержанные — мужчины, при себе они имели холодное оружие. Агрессивные болельщики устроили погромы в центре Лондона и в окрестностях стадиона Уэмбли, где проходила игра. Поводом стала ничья двух сборных, что и разозлило фанатов.
Согласно сообщению пресс-службы лондонской полиции, правонарушения заключались в насилии и беспорядках, хранении наркотиков, владение кастетами.
Расовое обострение, пьянство и нарушение общественного порядка, а также нападение на сотрудника полиции, который получил незначительные травмы, — приводит цитату из сообщения издание.
Как сообщалось ранее, восьмой игровой день Евро-2020 не порадовал болельщиков искромётными матчами с кучей голов. Швеция одержала трудовую победу, а Хорватия провела очередной блёклый матч. Британское же дерби завершилось мини-сенсацией.
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