«Всех русских запретили»: Шпрыгин о недопуске фанатов в Данию

Российских болельщиков могли не пустить в Копенгаген на матч Евро-2020 сборных России
и Дании по политическим причинам. Об этом заявил бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин
отреагировал на недопуск россиян в Данию на матч Евро-2020, передает
«Газета.Ru».
«Это может быть политическим моментом, но они же это не преподносят так. Мол, запретили, чтобы русских болельщиков не было, а русские туристы пусть приезжают. Они же всех русских запретили», — сказал Шпрыгин.
При этом он отметил, что «открытой дискриминацией назвать это нельзя».
Однако к футболу это не относится, считает Шпрыгин. «Остается только надеяться на футболистов и на результат на поле», - добавил он.
1 июня стало известно, что датские власти отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене, где в 22.00 по мск 21 июня Дания сыграет против сборной России в рамках третьего тура группового турнира чемпионата Европы.
16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Это первый чемпионат Европы, проходящий не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств (11 национальных ассоциаций УЕФА
).