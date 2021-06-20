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Коларов покинет "Интер"

Soccer Newsиещё 2
1 час назад
Сербский защитник "Интера" Александар Коларов покинет миланский клуб в летнее трансферное окно, сообщает SportMediaset.
Коларов покинет "Интер"
Фото: TwitterTwitter
Контракт футболиста с "Интером" истекает в конце июня и клуб решил не продлевать соглашение. Таким образом, серб сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к игроку проявляет "Болонья".
В минувшем сезоне 35-летний Коларов провел за "Интер" 11 матчей и сделал результативную передачу.
Футбол,Александар Коларов,
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