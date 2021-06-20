Экс-тренер «Динамо» о коррупции в российском футболе: «Были в шоке»

Специалист работал в России в 2012 - 2014 годы и в 2016 году. По его словам, он лично столкнулся коррупционной схемой при продаже футболистов, пишет «Царьград».
«Когда я был в "Кубани", то умолял владельца приобрести Ласину Траоре. Он не сразу согласился, но всё же приобрёл его», - рассказал Петреску.
Через год Траоре продали за 25 миллионов евро. Владелец клуба предложил Петреску брать 10% от каждой продажи футболиста. Петреску признался, что отказался, поскольку это не было прописано в его контракте, оговаривающем вознаграждения. Он отметил, что не смог бы выполнять свои тренерские обязанности должным образом, если бы согласился на данные 10%.
Румын сообщил, что его добровольный отказ румына от миллионов долларов потряс руководство «Кубани».
«В клубе были в шоке от моего ответа», - сказал он.