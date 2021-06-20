Экс-тренер «Динамо» о коррупции в российском футболе: «Были в шоке»

Через год Траоре продали за 25 миллионов евро. Владелец клуба предложил Петреску брать 10% от каждой продажи футболиста. Петреску признался, что отказался, поскольку это не было прописано в его контракте, оговаривающем вознаграждения. Он отметил, что не смог бы выполнять свои тренерские обязанности должным образом, если бы согласился на данные 10%.