"Манчестер Сити" предложил "Тоттенхэму" £100 млн за Кейна

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" сделал официальное предложение "Тоттенхэму" о переходе нападающего Гарри Кейна . Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

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По информации журналиста, "Манчестер Сити" предлагает за футболиста 100 млн фунтов стерлингов, а также гарантирует возможность включить в сделку других игроков. "Тоттенхэм" не намерен принять предложение.

Кейну 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В составе команде он трижды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (2015, 2017, 2021). В сезоне-2020/21 нападающий сыграл 49 матчей, в которых забил 33 гола.