"Манчестер Сити" предложил "Тоттенхэму" £100 млн за Кейна

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" сделал официальное предложение "Тоттенхэму" о переходе нападающего Гарри Кейна
. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо
на своей странице в Twitter.
По информации журналиста, "Манчестер Сити" предлагает за футболиста 100 млн фунтов стерлингов, а также гарантирует возможность включить в сделку других игроков. "Тоттенхэм" не намерен принять предложение.
Кейну 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В составе команде он трижды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (2015, 2017, 2021). В сезоне-2020/21 нападающий сыграл 49 матчей, в которых забил 33 гола.
По итогам прошедшего сезона "Манчестер Сити", набравший 86 очков в 38 играх, стал чемпионом Англии. Клуб дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил "Челси" со счетом 0:1. "Тоттенхэм" завершил сезон на седьмом месте в чемпионате страны.