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СМИ: Лунёв уйдёт из «Зенита» в летнее трансферное окно

RT на русскомиещё 5
2 часа назад
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев покинет петербургский клуб в нынешнее трансферное окно.
Лунев покинет «Зенит» в летнее трансферное окно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает Sport24. По информации источника, 29-летний голкипер не смог договориться с клубом о новом контракте, который истёк в начале июня.
В прошлом сезоне РПЛ Лунёв провёл 12 матчей, в которых пропустил 12 мячей при трёх «сухих» матчах.
Ранее «Зенит» и Лунёв не могут договориться о новом контракте.
Футбол,Андрей Лунев,Зенит,
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