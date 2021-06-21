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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Милан» интересуется Малиновским

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
«Милан» заинтересован полузащитником «Аталанты» и сборной Украины Русланом Малиновским, сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в «Твиттере».
Малиновским заинтересовался "Милан"
Фото: ReutersReuters
По его информации, миланцам будет непросто приобрести украинца. Кроме того, вариант с полузащитником «Аталанты» Йосипом Иличичем остаётся в силе.
Малиновский выступает за «Аталанту» с 2019 года. Ранее полузащитник играл за бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтёр». За сборную Украины Малиновский провёл 39 матчей.
Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. На счету украинца 12 результативных передач в 36 матчах. «Аталанта» в 38 матчах набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.
Футбол,Руслан Малиновский,
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