Малиновским заинтересовался "Милан"

«Милан» заинтересован полузащитником «Аталанты» и сборной Украины Русланом Малиновским , сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в «Твиттере»

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По его информации, миланцам будет непросто приобрести украинца. Кроме того, вариант с полузащитником «Аталанты» Йосипом Иличичем остаётся в силе.

Малиновский выступает за «Аталанту» с 2019 года. Ранее полузащитник играл за бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтёр». За сборную Украины Малиновский провёл 39 матчей.