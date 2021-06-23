«Это семейный скандал»: супруга Федуна вступила в конфликт со «Спартаком»

Жена Леонида Федуна активно ворвалась в футбольное медиа-пространство в начале июня, заведя в Telegram свой канал, где высказывается на самые различные темы и вступает в обсуждения с болельщиками красно-белых.
До этого ее можно было неоднократно видеть на матчах "Спартака" в одной ложе с супругом, однако никаких намеков на то, что вскоре именно Зарема станет главным ньюсмейкером "народной команды", не возникало.
Огромный интерес к персоне Салиховой, в первую очередь, обусловлен тем, что она обладает тонной инсайдов касательно деятельности клуба и знанием того, как принимаются те или иные управленческие решения, а также активно поддерживает коммуникацию с фанатами. Правда, чрезмерная открытость и желание быть в центре событий привели к тому, что женщина вступила в прямую конфронтацию с медиадиректором "Спартака" Антоном Фетисовым
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Ситуация настолько вышла из-под контроля, что совету директоров клуба пришлось выпустить специальное заявление, чтобы объяснить происходящее.
"В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, затрагивающие деловую репутацию клуба. Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по собственному желанию больше не является членом совета директоров и не занимает каких-либо официальных постов в клубе. Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющего отношение к официальной позиции или политике футбольного клуба "Спартак-Москва", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте клуба.
Подобные заявления, впрочем, никак не влияют на тиражируемость слов женщины в СМИ. Так, накануне вечером Салихова в очередной раз обвинила Фетисова в искусственно создаваемом давлении на клуб через лояльные Telegram-каналы.
"Антон Фетисов и компания, предлагаю завтра вам запустить статейку о том, как Леонид Арнольдович заблокировал мне все карточки, а послезавтра - о том, что Федун нашел новую Зарему. Работайте, парни. Антон, это удар по голове повлиял так на твое сознание или назначение на новую должность? А я, еще, дура, всех врачей на уши поставила, чтобы тебя перевели в хорошую больницу, и чтобы наблюдение вел один из лучших врачей. Правильно говорят, что от добра добро не ищут", - написала Салихова.
Фетисов, в свою очередь, заявил, что не следит за высказываниями жены Леонида Федуна.
"Я не читаю Telegram-канал Заремы. Я на нее не подписан. Вот и все", - заявил Фетисов в интервью "СЭ".
Реплика Салиховой не заставила себя долго ждать: "Врет, как и все. Он мне отвечал даже".
На вопрос "Газеты.Ru" о возможном негативном влиянии Салиховой ответил бывший голкипер московского "Спартака" Анзор Кавазашвили. По его словам, несмотря на некоторые спорные высказывания, Салихова часто говорит вполне здравые и логичные вещи.
"Я не могу осуждать действия высокопоставленных лиц, занимающих руководящие должности в "Спартаке", а особенно их жен. Тем более, что я согласен с мнением Заремы по поводу вопроса приглашения португальского специалиста Руя Витории на должность главного тренера. Не должен приглашаться в такой знаменитый клуб человек, не имеющий стратегии. Она, будучи членом совета директоров, задавала вопрос ему о текущей игре команды, на что Витория ответил, что не смотрел матчи "Спартака". Вполне логично, что Зарема возмутилась - как может тренер, прилетевший заключать трудовой договор, не смотреть матчи своей будущей команды?" - сказал прославленный ветеран красно-белых.
Также эксперт высказал предположение о том, что у владельца клуба и его жены есть конфликт интересов.
"Видимо, нашла коса на камень между Федуном и его супругой. Пускай они разбираются между собой. Это семейный скандал. Отразится ли этот скандал на имидже клуба? Я думаю, что в споре всегда рождается истина. Если у Федуна и Салиховой нет общего мнения, то это очень хорошо. Но если в этом споре побеждает неправильное мнение, то это покажет лишь время. Может быть, опять в ближайшее время в клуб пригласят легионеров, и у них между собой начнется тусовка, а свои воспитанники будут продолжать сидеть на скамейке", - сказал Кавазашвили "Газете.Ru".