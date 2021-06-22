Уткин пошутил над Черчесовым

«Лучшая новость дня. Станислав Черчесов не слепой и видит дверь, куда идти. Эту дверь знают все, за ней – улица. Надо проследить, чтобы кто-то закрыл ее за «Станиславом Соломоновичем», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, во время пресс-конференции после матча с Данией Черчесов ответил на вопрос «Виден ли свет в конце тоннеля?» фразой «Мы не слепые, мы и свет видим, и дверь, куда идти».
Перед Евро-2020 расположение сборной России посетил певец Филипп Киркоров. Артист, во время беседы с Черчесовым, по ошибке назвал его Станиславом Соломоновичем Черкесовым.
Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020 уступила сборной Дании и заняла последнее место в группе В, что не позволило пройти в плей-офф турнира. Ранее подопечные Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0).