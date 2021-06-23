Самое громкое предательство в футболе: Роналду может оказаться в «Барселоне»

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Авторитетное испанское издание AS, в перерывах между критикой собственной сборной за невзрачную игру на чемпионате Европы по футболу, делится крайне любопытными и неожиданными инсайдами из стана команд Ла Лиги.

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Так, 21 июня на официальном сайте газеты появилась новость о том, что президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта проявляет интерес к нападающему туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

По сообщениям источника, функционер стремится к воплощению утопической идеи объединения в стане сине-гранатовых двух лучших нападающих планеты 2010-х годов, имеющих на двоих аж 11 "Золотых мячей". Вместе со своими доверенными лицами он начал разрабатывать план операции, которая в случае успешного завершения навсегда войдет в историю футбола.

Для воплощения этой идеи в реальность "Барселона" будет вынуждена расстаться сразу с несколькими звездными игроками.

AS утверждает, что ради покупки Роналду Лапорта готов продать французского нападающего Антуана Гризманна, бразильского вингера Филипе Коутиньо и испанского защитника Серхи Роберто.

Отмечается, что в данный момент клуб не контактировал с агентом Роналду Жорже Мендешом, поэтому о реакции 36-летнего нападающего на эту новость информации нет.

Сам Криштиану после окончания сезона в Серии А, где он смог настрелять 29 голов и сделать три ассиста, опубликовал пост, который выглядел как прощание с итальянской лигой и его нынешним клубом.

"Жизнь и карьера любого топ-игрока состоят из взлетов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами, с выдающимися игроками и амбициозными целями, поэтому мы всегда должны делать все возможное, чтобы поддерживать себя на высоком уровне. Я достиг цели, которую поставил перед собой с первого дня приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром в этой великой футбольной стране", - написал португалец, приложив фотографии с трофеями в форме "Ювентуса", "Реала" и "Манчестер Юнайтед".

В "Барселоне" считают, что связка Роналду - Месси сможет генерировать гигантское количество доходов, что позволит решить каталонцам проблемы с кредиторской задолженностью. К слову, аргентинец всегда уважительно относился к своему извечному сопернику.

"Наше соперничество с Роналду было и остается особенным. Оно длилось много лет, а поддерживать определенный уровень в течение длительного времени непросто. Дуэль между мной и Криштиану Роналду была очень хорошей на личном уровне, и я думаю, людям она понравилась. Мы надеемся подарить им еще больше эмоций", - говорил Месси.

"Мы участвуем в различных церемониях награждения уже 12-13 лет, и я никогда не видел в нем соперника, это все разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили, и если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое", — заявил португалец.

Месси и Роналду - две выдающихся личности, но без своих партнеров по клубам и сборным им не удалось бы достичь такого яркого успеха. В этом контексте важно упомянуть о ситуации, в которой находятся испанская и итальянская команды в текущей момент времени.

И "Барселона", и "Ювентус" в последнее время терпят не только спортивные, но и имиджевые поражения. Сине-гранатовые третий год подряд остались без золота Ла Лиги, а туринцы впервые за десять лет потеряли титул чемпиона Серии А, более того, рискуя до последнего тура остаться вообще без Лиги чемпионов.

В главном клубном соревновании Старого Света обе команды уже давно не претендуют на статус фаворита - и те, и другие в прошедшем розыгрыше покинули турнир на стадии 1/8 финала. Команда Андреа Пирло по сумме двух матчей уступила "Порту", а коллектив под руководством Роналда Кумана с треском вылетел от "Пари Сен-Жермен".

Не стоит забывать и про историю с созданием европейской Суперлиги, из которой, кстати, "Барселона" и "Ювентус" до сих пор не вышли. Амбициозная реформа состязаний для сильнейших команд континента обернулась полным провалом из-за отсутствия четкого и внятного плана и неспособности преподнести свою идею в СМИ таким образом, чтобы получить поддержку от болельщиков или игроков.

Теперь "Ювентус" ждет серьезная перестройка - в новом сезоне клуб возглавит Массимилиано Аллегри, который будет ставить игру, исходя из качеств имеющихся в его распоряжении игроков, а не из собственного видения футбола. А "Барселона" готовится сыграть финальный спектакль с Месси в главной роли. Прежде чем аргентинец уйдет из клуба, он был бы рад еще раз успеть выиграть Лигу чемпионов.