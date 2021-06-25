"Это считалось неприличным": Роднина о разговорах про зарплаты футболистов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала отказаться от обсуждения зарплат российских футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Роднина посоветовала критиковать действия игроков на поле, а не рассуждать об их заработках.

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«Меня учили не считать чужие деньги. В нашей стране это считалось неприличным», — добавила она.

«2,5 млн евро в год и последнее место в группе? А до этого наши тренеры сборной не получали большие деньги? Философия простая: нужно пересмотреть весь подход. И потолок зарплат вводить, и другие составляющие.



У спортсменов из-за высоких зарплат падает мотивация? Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся. Но ещё раз, вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

Напомним, сборная разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020 и заняла последнее, четвёртое место в группе. Российскую команду по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, она вылетела из турнира.

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова в своем Instagram выразила возмущение по поводу высоких зарплат российских футболистов.

За завтраком услышала, как сборная по боксу обсуждает огромные зарплаты футболистов. Я не сдержалась и присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых игроками.

Зобнин зарабатывает 26 миллионов рублей в месяц. Я в жизни столько не заработаю. Боксерша Саад, например, лицо свое подставляет под удары, чтобы заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня, которые никогда не увидят таких сумм!" — написала девушка.

Позже спортсменка удалила сторис с критикой.

Ранее сообщалось, что 27-летний Зобнин получает в «Спартаке» 3,45 миллиона евро за сезон-2020/2021. Он является самым высокооплачиваемым игроком красно-белых. Нападающий сборной России Артем Дзюба , забивший единственной гол (с пенальти) в заключительном матче группового турнира Евро-2020 против Дании (1:4), получает в «Зените» четыре миллиона евро в год.

Российская баскетболистка, двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпиады-2008 Светлана Абросимова высказалась о критике в адрес сборной России по футболу после ее провала на Евро-2020. Она отметила, что не стоит обращать внимание на то, что футболисты много зарабатывают: они профессионалы и не нужно их упрекать в том, что они сыграли неудачно.

«Футбол все-таки вид спорта номер один, и понятно, что они много зарабатывают. Обвинять их в том, что они плохо сыграли, мне кажется, неправильно, я никогда не буду обвинять спортсменов в том, что они не выложились. Дзюба очень хорошо сказал и всем все объяснил», — сказала Абросимова «Газете.Ru».

Вместе с тем, знаменитая спортсменка подчеркнула, что в мировом спорте, в том числе в футболе, существует неравное отношение к мужским и женским командам.

«Единственное, что меня расстраивает, когда я вижу, что параллельно идет женский Евробаскет, и девочки играют пять игр за семь дней, включая четвертьфинал, а у мальчиков три игры за девять дней — вот тут у меня уже вопросы. К тому, что это не просто неуважение к спортсменам — их ставят под угрозу, растет риск получения травм. У нас одна девочка порвала крестообразную связку практически на ровном месте. Потому что, когда проводишь такие важные игры каждый день, это просто неправильно. А ребята, здоровые мужики в расцвете сил играют меньше матчей. Это несправедливо, и этого не должно быть. И мужчин расслабляет играть так редко, это тоже не очень хорошо», — заключила Абросимова.

Малинкович раскритиковал игру национальной команды против Дании. Он заявил, что во время просмотра нервный срыв получил не только он, но и его товарищи. Лидер партии "Коммунисты России" призвал заменить зарплату футболистам.

"При зрелом размышлении возникла у нас такая идея, что зарплату игрокам сборной России нужно выдавать талонами на еду вместо денег", — заявил Малинкович в интервью Sport24.

Он также возмутился поведением тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению общественного деятеля, он должен был признать свою вину, а вместо этого заявил, что это была лучшая игра команды на Евро-2020.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Герман Созин предложил понизить зарплаты футболистам сборной после вылета с чемпионата Европы — 2020.