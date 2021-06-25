"Это считалось неприличным": Роднина о разговорах про зарплаты футболистов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина
призвала отказаться от обсуждения зарплат российских футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Роднина посоветовала критиковать действия игроков на поле, а не рассуждать об их заработках.
«Меня учили не считать чужие деньги. В нашей стране это считалось неприличным», — добавила она.
«2,5 млн евро в год и последнее место в группе? А до этого наши тренеры сборной не получали большие деньги? Философия простая: нужно пересмотреть весь подход. И потолок зарплат вводить, и другие составляющие.
У спортсменов из-за высоких зарплат падает мотивация? Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся. Но ещё раз, вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».
Напомним, сборная разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020 и заняла последнее, четвёртое место в группе. Российскую команду по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, она вылетела из турнира.
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова
в своем Instagram выразила возмущение по поводу высоких зарплат российских футболистов.
За завтраком услышала, как сборная по боксу обсуждает огромные зарплаты футболистов. Я не сдержалась и присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых игроками.
Зобнин зарабатывает 26 миллионов рублей в месяц. Я в жизни столько не заработаю. Боксерша Саад, например, лицо свое подставляет под удары, чтобы заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня, которые никогда не увидят таких сумм!" — написала девушка.
Позже спортсменка удалила сторис с критикой.
Ранее сообщалось, что 27-летний Зобнин получает в «Спартаке»
3,45 миллиона евро за сезон-2020/2021. Он является самым высокооплачиваемым игроком красно-белых. Нападающий сборной России Артем Дзюба
, забивший единственной гол (с пенальти) в заключительном матче группового турнира Евро-2020 против Дании (1:4), получает в «Зените»
четыре миллиона евро в год.
Российская баскетболистка, двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпиады-2008 Светлана Абросимова
высказалась о критике в адрес сборной России по футболу после ее провала на Евро-2020. Она отметила, что не стоит обращать внимание на то, что футболисты много зарабатывают: они профессионалы и не нужно их упрекать в том, что они сыграли неудачно.
«Футбол все-таки вид спорта номер один, и понятно, что они много зарабатывают. Обвинять их в том, что они плохо сыграли, мне кажется, неправильно, я никогда не буду обвинять спортсменов в том, что они не выложились. Дзюба очень хорошо сказал и всем все объяснил», — сказала Абросимова «Газете.Ru».
Вместе с тем, знаменитая спортсменка подчеркнула, что в мировом спорте, в том числе в футболе, существует неравное отношение к мужским и женским командам.
«Единственное, что меня расстраивает, когда я вижу, что параллельно идет женский Евробаскет, и девочки играют пять игр за семь дней, включая четвертьфинал, а у мальчиков три игры за девять дней — вот тут у меня уже вопросы. К тому, что это не просто неуважение к спортсменам — их ставят под угрозу, растет риск получения травм. У нас одна девочка порвала крестообразную связку практически на ровном месте. Потому что, когда проводишь такие важные игры каждый день, это просто неправильно. А ребята, здоровые мужики в расцвете сил играют меньше матчей. Это несправедливо, и этого не должно быть. И мужчин расслабляет играть так редко, это тоже не очень хорошо», — заключила Абросимова.
Малинкович раскритиковал игру национальной команды против Дании. Он заявил, что во время просмотра нервный срыв получил не только он, но и его товарищи. Лидер партии "Коммунисты России" призвал заменить зарплату футболистам.
"При зрелом размышлении возникла у нас такая идея, что зарплату игрокам сборной России нужно выдавать талонами на еду вместо денег", — заявил Малинкович в интервью Sport24.
Он также возмутился поведением тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению общественного деятеля, он должен был признать свою вину, а вместо этого заявил, что это была лучшая игра команды на Евро-2020.
Член комитета по этике Российского футбольного союза
(РФС) Герман Созин предложил понизить зарплаты футболистам сборной после вылета с чемпионата Европы — 2020.
"Я не считаю это позором. Надо просто что-то делать. Уходить от огромных зарплат, которые получают наши футболисты, это тоже поможет. Уходить на меньшее количество команд, чтобы была конкуренция. Не извиняться надо. Извинялись после той Европы, после этой, после кубков извиняются. Ну что нам извинения? Они что, лучше станут играть, если мы их простим или не простим?" — цитирует Созина «Говорит Москва».