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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кокорин может покинуть "Фиорентину"

Газета.Ruиещё 6
12 минут назад
Футболист итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин может покинуть клуб, передает "Спорт-Экспресс". Отмечается, что форвардом интересуются клубы из России и Ближнего Востока.
Кокорина захотели вернуть в Россию
Фото: ТАССТАСС
"Фиалки" готовы отпустить Кокорина, но за адекватную сумму.
В январе 2021 года форвард стал футболистом "Фиорентины".
По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер 5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. В конце мая "Фиорентина" объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. Он сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года.
Спустя три недели Дженнаро Гаттузо и клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Сообщалось, что между сторонами возникли трения из-за того, что клуб не хочет подписывать игроков, предложенных Хорхе Мендесом, который также является представителем Гаттузо.
Ранее Кокорин рассказал, как готовится к новому сезону в составе "Фиорентины".
Футбол,Александр Кокорин,
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