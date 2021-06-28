Сборная Перу обыграла Венесуэлу и вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Перу одержала победу над командой Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Сборная Перу набрала семь очков и вышла в плей-офф Кубка Америки, заняв второе место в группе В. Сборная Венесуэлы стала пятой с двумя очками и выбыла с турнира.