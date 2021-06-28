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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Перу обыграла Венесуэлу и вышла в плей-офф Кубка Америки

ИА Regnum
3 часа назад
Сборная Перу одержала победу над командой Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Сборная Перу обыграла Венесуэлу и вышла в плей-офф Кубка Америки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Перу Андре Каррильо на 48-й минуте.
Сборная Перу набрала семь очков и вышла в плей-офф Кубка Америки, заняв второе место в группе В. Сборная Венесуэлы стала пятой с двумя очками и выбыла с турнира.
Футбол,Андре Каррильо,
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