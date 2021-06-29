Определились все пары плей-офф Кубка Америки

Стали известны все страны — участницы плей-офф Кубка Америки по футболу 2021 года.

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В четвертьфинале Кубка Америки Бразилия проведёт матч с Чили, Перу встретится с Парагваем, Уругвай сыграет с Колумбией, а Аргентина — с Эквадором.

Матчи Бразилия — Чили и Перу — Парагвай пройдут 3 июня. Встречи Перу с Парагваем и Аргентины с Эквадором состоятся 4 июня.