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Чемпионат Европы по футболу 2020

Определились все пары плей-офф Кубка Америки по футболу

RT на русскомиещё 7
2 часа назад
Стали известны все страны — участницы плей-офф Кубка Америки по футболу 2021 года.
Определились все пары плей-офф Кубка Америки
Фото: ReutersReuters
В четвертьфинале Кубка Америки Бразилия проведёт матч с Чили, Перу встретится с Парагваем, Уругвай сыграет с Колумбией, а Аргентина — с Эквадором.
Матчи Бразилия — Чили и Перу — Парагвай пройдут 3 июня. Встречи Перу с Парагваем и Аргентины с Эквадором состоятся 4 июня.
Ранее сообщалось, что дубль Месси помог Аргентине разгромить Боливию и выйти в плей-офф Кубка Америки.
Футбол,
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