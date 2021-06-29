Месси стал девятым лучшим бомбардиром на уровне сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси
забил два мяча в заключительном матче группового этапа Кубка Америки — 2021 с Боливией (4:1).
Фото: BUDA MENDES/GETTY IMAGESBUDA MENDES/GETTY IMAGES
Как сообщает пресс-служба ФИФА в «Твиттере», капитан аргентинской команды увеличил количество голов на международном уровне до 75. Теперь он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров сборных.
Список лучших бомбардиров сборных:
3. Мохтар Дахари (Малайзия) — 89
5. Годфри Читалу (Замбия) — 79
6. Хуссейн Саид (Ирак) — 78
9-12. Лионель Месси (Аргентина) — 75
9-12. Кунисигэ Камамото (Япония)
9-12. Башар Абдулла (Кувейт).