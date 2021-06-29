Шведскому футболисту пришлось бежать с Украины

Весной 2014 года футболисту Густаву Свенссону буквально пришлось убегать с Украины.

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С тех пор прошло уже семь лет, но воспоминания об этом событии у спортсмена все еще живы. Перед матчем одной восьмой финала, который пройдет во вторник, футболист решил поделиться с ними с общественностью.

«Мы были немного обеспокоены, нервничали, но, к счастью, у нас получилось оттуда выбраться», цитирует Свенссона издание gp.se.

Известно, что летом 2012 года Густав Свенссон покинул турецкий «Бурсаспор» и подыскивал для себя новый клуб. Россия и Украина были для него двумя альтернативами.

В результате, Густаву Свенссону пришлась по вкусу культура и история Украины. Также ему понравились длинные белые пляжи, гостиницы и рестораны.

Полузащитник решил подписать договор с «Таврией» в Симферополе и таким образом стал первым шведом в украинской лиге.

Свенссон прожил в Крыму чуть более 1,5 лет, а затем обстоятельства изменились.

Спортсмену пришлось бежать из страны по причине беспорядков.

«Мы там были за неделю до этого и могли видеть, как пришли все эти солдаты, — рассказали родители Свенссона Стиг и Моника. — Когда мы улетали домой, аэропорт еще не начал работу».

Но ситуация быстро поменялась. «Родители Сары (супруги Густава Свенссона) прибыли сразу вслед за нами. А после этого аэропорт был закрыт». Поэтому покидать страну пришлось на автобусе.

При этом путь оказался трудным. Их повсюду останавливали российские военные.