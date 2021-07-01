Брат Кокорина объяснил причины своего задержания

"Хочу рассказать, как все было. Написанное в СМИ про тот инцидент – неправда. Мы с моим другом подъехали к отелю. На въезде ему сказали, что туда нельзя заехать. Он спросил, почему нельзя, если там есть номер. Его не пускали, разговаривали пару минут. Сказали, чтобы шел отсюда. На что он ответил: "Разве так можно разговаривать с гражданином?" Дальше последовали оскорбления в его адрес. Я вышел из машины и начал снимать на телефон. Потом пришли, так сказать, "полицейские" и моего друга начали заламывать. Я спросил у них, за что они его заламывают, а в ответ услышал, что здесь нельзя снимать видео. Заломали и меня, еще телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, все остальное – выдуманные истории. С нами особо не разговаривали, заложили и повезли в отделение. Получается, что приехали в отделение из-за того, что я вышел из машины и начал снимать видео, где видно, что с моим другом поступают несправедливо. Мне выписали "штраф за неповиновение к законному требованию полиции". Хотя от меня никто и ничего не требовал. Мне говорили, чтобы я убрал телефон. А что, я не могу разве снимать видео? Мне в итоге присудили штраф в виде 4 тысяч рублей. Суд закрылся, и мы все оплатили", – приводит слова Кокорина Sport24.