«Фенербахче» заинтересовался Дзюбой

Нападающий «Зенит»
и сборной России Артем Дзюба
попал в сферу интересов «Фенербахче», информирует Fotomac. Как отмечается, клуб готов предложить 32-летнему форварду все необходимые условия.
На чемпионате Европы Дзюба провел три матча, в которых забил с пенальти 1 гол и отдал 1 передачу.
За «Зенит» он выступает с 2015 года и три раза стал чемпионом России. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 6 передач. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром.
Контракт форварда с питерским клубом расчитан до 2022 года с возможностью продления еще на год. Его зарплата составляет четыре миллиона евро в год.