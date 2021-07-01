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Чемпионат Европы по футболу 2020

Fotomac: «Фенербахче» хочет купить Дзюбу

Спорт-Экспрессиещё 3
2 часа назад
Нападающий «Зенит» и сборной России Артем Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче», информирует Fotomac. Как отмечается, клуб готов предложить 32-летнему форварду все необходимые условия.
«Фенербахче» заинтересовался Дзюбой
Фото: ТАССТАСС
На чемпионате Европы Дзюба провел три матча, в которых забил с пенальти 1 гол и отдал 1 передачу.
За «Зенит» он выступает с 2015 года и три раза стал чемпионом России. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 6 передач. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром.
Контракт форварда с питерским клубом расчитан до 2022 года с возможностью продления еще на год. Его зарплата составляет четыре миллиона евро в год.
Футбол,Артем Дзюба,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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