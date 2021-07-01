«Фенербахче» заинтересовался Дзюбой

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На чемпионате Европы Дзюба провел три матча, в которых забил с пенальти 1 гол и отдал 1 передачу.

За «Зенит» он выступает с 2015 года и три раза стал чемпионом России. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 6 передач. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром.