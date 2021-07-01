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Чемпионат Европы по футболу 2020

Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа: «Давлением они ничего не добьются»

Sport24
1 час назад
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сообщил, что клуб не берет футболиста на второй летний сбор. Представитель игрока пригрозил армейцам, что пожалуется в ФИФА из-за невыполнения клубом контрактных обязательств.
Футбольный агент пригрозил ЦСКА обращением в ФИФА
Фото: Александр Мысякин, Sport24Александр Мысякин, Sport24
Напомним, что Гогуа из-за проблем с визой отсутствовал и на первом сборе ЦСКА.
«Непонятно почему, но Гогуа не летит с ЦСКА на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо. Видимо, теперь ЦСКА уже будет объясняться в других инстанциях. Я имею в виду ФИФА.
У Седрика контракт с ЦСКА, который будет длиться еще два года. Понятно, что у них перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться. Но они идут неправильным путем. Давлением они ничего не добьются. Они уже нарушают регламентные нормы ФИФА. Им это просто все дорого выльется. Мы уже прислали в ЦСКА официальные юридические бумаги с нашей позицией по этому вопросу. Если не хотите видеть Седрика в команде, мы готовы расторгнуть контракт, но естественно с выплатой неустойки. А не брать игрока на сборы и давить на него не надо, ни к чему хорошему это не приведет. Мы пока только предупреждаем о том, что может произойти. Мы рассматриваем вариант, при котором обратимся в ФИФА.
Если мы обратимся в ФИФА сейчас, ЦСКА может ответить, что они заявят Седрика перед сезоном. Но когда заявка закроется, а Седрика в ней не будет, ФИФА обяжет ЦСКА выплатить все деньги, которые полагаются Седрику до конца его контракта. Так что мы пока подождем», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.
Футбол,Тигран Арутюнян,Седрик Гогуа,Дмитрий Селюк,ЦСКА,
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