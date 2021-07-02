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В Кремле ответили на вопрос об отставке Черчесова

Lenta.ruиещё 6
1 час назад
В Кремле ответили на вопрос об отставке Черчесова
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что решение подобных вопросов не входит в компетенцию Кремля. Ранее 30 июня президент России Владимир Путин, комментируя выступление команды на Евро, заявил о необходимости подумать над кадровыми изменениями.
В пятницу, 2 июля, Черчесов на пресс-конференции подчеркнул, что остается главным тренером сборной России. Он уточнил, что в вопросе с уходом в отставку нельзя принимать эмоциональных решений. Черчесов руководит сборной с 2016 года.
Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.
Футбол,Дмитрий Песков,Станислав Черчесов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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