В Кремле ответили на вопрос об отставке Черчесова

Он подчеркнул, что решение подобных вопросов не входит в компетенцию Кремля. Ранее 30 июня президент России Владимир Путин, комментируя выступление команды на Евро, заявил о необходимости подумать над кадровыми изменениями.
В пятницу, 2 июля, Черчесов на пресс-конференции подчеркнул, что остается главным тренером сборной России. Он уточнил, что в вопросе с уходом в отставку нельзя принимать эмоциональных решений. Черчесов руководит сборной с 2016 года.
Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.