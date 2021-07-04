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Чемпионат Европы по футболу 2020

Месси: мы многим пожертвовали, чтобы держаться вдали от наших семей

Газета.Ruиещё 3
38 минут назад
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после победы над Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки - 2021.
Месси: мы многим пожертвовали, чтобы держаться вдали от наших семей
Фото: ReutersReuters
34-летний аргентинец заявил, что это был очень сложный матч, но его команда знала, что ей будет противостоять трудный оппонент.
По словам Месси, матч был непростым, пока Аргентина не забила гол, но потом всё стало ещё сложнее.
"Да, поле было в плохом состоянии, что не позволяет делать то, что вы хотите, но мы выполнили свою работу. Один гол до Пеле? Индивидуальные награды действительно второстепенны. Надо отдать должное команде за проделанную работу. Мы многим пожертвовали, чтобы держаться вдали от наших семей и быть единственной командой, которая разрушила пузырь", — приводит слова Месси TyC Sports в своем твиттере.
Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки - 2021 встретится с Колумбией. Во втором полуфинале сыграют сборные Бразилии и Перу. Ранее стало известно, что Месси осталось забить один гол для повторения рекорда Пеле.
Футбол,Лионель Месси,
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