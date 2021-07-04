Месси: мы многим пожертвовали, чтобы держаться вдали от наших семей

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после победы над Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки - 2021.

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34-летний аргентинец заявил, что это был очень сложный матч, но его команда знала, что ей будет противостоять трудный оппонент.

По словам Месси, матч был непростым, пока Аргентина не забила гол, но потом всё стало ещё сложнее.

"Да, поле было в плохом состоянии, что не позволяет делать то, что вы хотите, но мы выполнили свою работу. Один гол до Пеле? Индивидуальные награды действительно второстепенны. Надо отдать должное команде за проделанную работу. Мы многим пожертвовали, чтобы держаться вдали от наших семей и быть единственной командой, которая разрушила пузырь", — приводит слова Месси TyC Sports в своем твиттере.