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Чемпионат Европы по футболу 2020

Венедиктов: Черчесов назначен Путиным и снят может быть только президентом

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов высказал мнение о перспективах главного тренера сборной России Станислава Черчесова после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020.
Венедиктов: Черчесов назначен Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Тренер национальной сборной — это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь еще. Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным. Конечно, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним Я хотел сказать "болельщиком", но я не уверен, что Владимир Владимирович — болельщик", - приводит слова Венедиктова сайт "Эхо Москвы".
По информации инсайдеров, 2,5-часовое выступление Станислава Черчесова перед журналистами склонило руководство РФС к решению о расторжении контракта с ним, несмотря на уже начавшийся отборочный цикл к чемпионату мира в Катаре.
В качестве преемников называют имена работающих в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Семака ("Зенит"), Леонида Слуцкого ("Рубин"), который уже возглавлял национальную команду как раз до Черчесова, и Валерия Карпина ("Ростов"). Но существуют варианты с назначением именитого иностранного специалиста.
Ранее главный тренер "Зенита" Семак ответил на вопрос, возглавит ли он сборную России.
Футбол,Сергей Семак,Алексей Венедиктов,Валерий Карпин,Леонид Слуцкий,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Зенит,Эхо Москвы,
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