Венедиктов: Черчесов назначен Путиным

"Тренер национальной сборной — это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь еще. Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным. Конечно, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним Я хотел сказать "болельщиком", но я не уверен, что Владимир Владимирович — болельщик", - приводит слова Венедиктова сайт "Эхо Москвы".