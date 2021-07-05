«Как мне результат и игра команды? Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдём до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. Та сборная, которую в своё время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало. На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.



Убеждён, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол всё больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Владелец "Спартака" Леонид Федун не исключает возможности возвращения в команду бывшего главного тренера красно-белых, ныне возглавляющего сборную России по футболу Станислава Черчесова. Комментарий Федуна приводит газета "Спорт-Экспресс".

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год, под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России (2007).

"Никогда не говори "никогда". У меня уже был опыт работы с ним", - сказал Федун.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. В мае клуб подписал двухлетний контракт с португальским тренером Руем Виторией, который сменил на посту немца Доменико Тедеско

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел пресс-конференцию по итогам неудачного выступления национальной команды на Евро-2020.

Кажется, ко встрече с журналистами Станислав Саламович тщательно готовился. Не удивлюсь, даже если день для пресс-конференции был выбран не случайно: 2 июля - международный день спортивного журналиста. С поздравления собравшихся Черчесов и начал свое выступления. Но главное - продолжительность пресс-конференции: на вопросы прессы главный тренер сборной отвечал почти три часа. Убедил ли Станислав Саламович? Каждый решит для себя сам. Но вот то, что копилка ярких фраз Черчесова пополнилась - это факт. Приводим самые яркие из них.

* Работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил. В моем понимании работа и результат разнятся.



* Когда я был молодой, я всегда боролся с теми, кто меня умнее. С возрастом наоборот, стараешься общаться с теми, у кого можешь что-то взять.



* Психологов у меня в команде не будет. Или не будет психолога, который сам не играл на чемпионате мира и не знает, что это такое.



* 50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал своих на подвиги. Артем Дзюба перед Бельгией делал то же самое. Но мы не "Дом-2". Мы не показываем.



* Претензия к футболистам только одна: никто ни разу никуда не опоздал.



* На замену у Миранчука лучше получается. Может, это ритм такой у "Аталанты", что он, выходя на замену, приносит больше пользы. Может, это вырабатывается условный рефлекс, как у собаки Павлова.



* В космос я себя не отправлял. Вы меня все время туда возвращаете.



* Как вы думаете, за что я ругал ребят? Я не видел лежащих бельгийцев.



* Когда слушаешь экспертов, возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Я отношусь ко вторым.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о кадровых изменениях в национальной команде.

«Вы с Путиным лично не общались, а мне представилась такая честь. Когда ты с человеком поговоришь, лучше его понимаешь. Сейчас прочитаю то, что сказал президент: «Здесь нет ничего личного. Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную». То есть мной. «Обсудить с теми, кто отвечал за работу сборной, что было сделано позитивного и что надо изменить» (Черчесов показывает на себя), в том числе и кадровые решения. Я вам об этом и говорил сегодня — что надо сесть, подумать и принять решение», — сказал Черчесов.

Бывший футболист « Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис высказался о пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова после вылета команды с чемпионата Европы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал общение тренера с прессой мерзким. По его мнению, в сборной России должны произойти изменения.

«Главный тренер команды обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж — смешно просто. Как будто студент не подготовился к экзамену — так можно описать эту пресс-конференцию», — заявил Канчельскис.

В ходе общения с журналистами, прошедшего 2 июля, Черчесов подчеркнул, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также сравнил себя с полевым командиром. Под руководством Черчесова сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете.

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.

«Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его два с половиной часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придёт на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то ещё. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами», — приводит слова Шалимова «RT на русском».

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, сообщает «РБ-Спорт».

По информации издания, специалист будет отправлен в отставку, если организация получит согласие от одного из тренеров из списка кандидатов.

Отмечается, что в число кандидатов на пост входят три тренера из команд Российской премьер-лиги ( ФРС ), а также три иностранных специалиста. При этом число претендентов на должность может быть расширено.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.