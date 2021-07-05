Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

"Нужен молодой иностранец": Федун призвал к отставке Черчесова

Елена Прошина
59 минут назад
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2020, а также описал тренера, который нужен национальной команде вместо Станислава Черчесова.
«Как мне результат и игра команды? Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдём до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. Та сборная, которую в своё время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало. На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

Убеждён, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол всё больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Федун не исключает возвращения Черчесова в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун не исключает возможности возвращения в команду бывшего главного тренера красно-белых, ныне возглавляющего сборную России по футболу Станислава Черчесова. Комментарий Федуна приводит газета "Спорт-Экспресс".
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год, под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России (2007).
"Никогда не говори "никогда". У меня уже был опыт работы с ним", - сказал Федун.
По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. В мае клуб подписал двухлетний контракт с португальским тренером Руем Виторией, который сменил на посту немца Доменико Тедеско.

10 ярких фраз Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел пресс-конференцию по итогам неудачного выступления национальной команды на Евро-2020.
Кажется, ко встрече с журналистами Станислав Саламович тщательно готовился. Не удивлюсь, даже если день для пресс-конференции был выбран не случайно: 2 июля - международный день спортивного журналиста. С поздравления собравшихся Черчесов и начал свое выступления. Но главное - продолжительность пресс-конференции: на вопросы прессы главный тренер сборной отвечал почти три часа. Убедил ли Станислав Саламович? Каждый решит для себя сам. Но вот то, что копилка ярких фраз Черчесова пополнилась - это факт. Приводим самые яркие из них.
* Работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил. В моем понимании работа и результат разнятся.

* Когда я был молодой, я всегда боролся с теми, кто меня умнее. С возрастом наоборот, стараешься общаться с теми, у кого можешь что-то взять.

* Психологов у меня в команде не будет. Или не будет психолога, который сам не играл на чемпионате мира и не знает, что это такое.

* 50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал своих на подвиги. Артем Дзюба перед Бельгией делал то же самое. Но мы не "Дом-2". Мы не показываем.

* Претензия к футболистам только одна: никто ни разу никуда не опоздал.

* На замену у Миранчука лучше получается. Может, это ритм такой у "Аталанты", что он, выходя на замену, приносит больше пользы. Может, это вырабатывается условный рефлекс, как у собаки Павлова.

* В космос я себя не отправлял. Вы меня все время туда возвращаете.

* Как вы думаете, за что я ругал ребят? Я не видел лежащих бельгийцев.

* Когда слушаешь экспертов, возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Я отношусь ко вторым.

Черчесов отреагировал на слова Путина о кадровых изменениях в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о кадровых изменениях в национальной команде.
«Вы с Путиным лично не общались, а мне представилась такая честь. Когда ты с человеком поговоришь, лучше его понимаешь. Сейчас прочитаю то, что сказал президент: «Здесь нет ничего личного. Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную». То есть мной. «Обсудить с теми, кто отвечал за работу сборной, что было сделано позитивного и что надо изменить» (Черчесов показывает на себя), в том числе и кадровые решения. Я вам об этом и говорил сегодня — что надо сесть, подумать и принять решение», — сказал Черчесов.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» назвал мерзкой пресс-конференцию Черчесова

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова после вылета команды с чемпионата Европы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Спортсмен назвал общение тренера с прессой мерзким. По его мнению, в сборной России должны произойти изменения.
«Главный тренер команды обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж — смешно просто. Как будто студент не подготовился к экзамену — так можно описать эту пресс-конференцию», — заявил Канчельскис.
В ходе общения с журналистами, прошедшего 2 июля, Черчесов подчеркнул, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также сравнил себя с полевым командиром. Под руководством Черчесова сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете.

Игорь Шалимов: я в ужасе от пресс-конференции Черчесова

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.
«Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его два с половиной часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придёт на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то ещё. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами», — приводит слова Шалимова «RT на русском».

РФС рассматривает кандидатов на должность главного тренера сборной

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, сообщает «РБ-Спорт».
По информации издания, специалист будет отправлен в отставку, если организация получит согласие от одного из тренеров из списка кандидатов.
Отмечается, что в число кандидатов на пост входят три тренера из команд Российской премьер-лиги (ФРС), а также три иностранных специалиста. При этом число претендентов на должность может быть расширено.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.
На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.
Футбол,Доменико Тедеско,Артем Дзюба,Игорь Шалимов,Андрей Канчельскис,Леонид Федун,Валерий Карпин,Леонид Слуцкий,Станислав Черчесов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Манчестер Юнайтед,Спартак,ФРС,RT на русском,РИА Новости,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители