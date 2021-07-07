Гарик Мартиросян предложил новый способ отбирать игроков в сборную России по футболу

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По словам Мартиросяна, у команды России есть шанс стать первой сборной без тренера. При этом игрокам не нужно будет вместе тренироваться.

«Просто в назначенный день с разных концов страны ребята прилетают в назначенное место. От них надо скрывать, где будет матч, чтобы они заранее не приехали, ночью не набедокурили», — пошутил он.

Выбирать игроков в сборную комик предложил с помощью всенародного голосования через портал Госуслуг.

«Ты идешь и регистрируешься как болельщик сборной России. На сайте Госуслуг открыта страничка "Футбол". Ты там регистрируешься, вводишь свои данные. Проходит несколько лет, тебе приходит ответ на почту», — отметил Мартиросян.

Таким образом, все решения, важные для национальной сборной, в том числе выбор игроков и схемы, по которой команда будет играть, будут приниматься путем голосования, как в реалити-шоу. Мартиросян поиронизировал над тем, что так россияне станут сами ответственны за победы и поражения сборной.

«Чтобы эта система работала, надо подключить к ней "Дом-2". Там очень хорошо организовывают эти смски, кого убрать, у кого иммунитет и так далее», — пояснил комик.