Самедов: Черчесов способен справиться с давлением после Евро-2020

«На сегодня это самый сложный вопрос: как сам Станислав Саламович себя ощущает, сохраняется ли доверие к нему, какой потенциал он видит у сборной в дальнейшем, не устал ли? Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный. Сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».
«Лично я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением и всё будет нормально», — добавил Самедов.