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Чемпионат Европы по футболу 2020

Самедов считает, что Черчесов способен справиться с давлением после Евро-2020

RT на русскомиещё 1
5 часов назад
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал слухи о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды после её неудачного выступления на чемпионате Европы.
Самедов: Черчесов способен справиться с давлением после Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На сегодня это самый сложный вопрос: как сам Станислав Саламович себя ощущает, сохраняется ли доверие к нему, какой потенциал он видит у сборной в дальнейшем, не устал ли? Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный. Сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что теперь тренерский вопрос зависит от руководителей российского футбола и их видения его развития.
«Лично я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением и всё будет нормально», — добавил Самедов.
Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 декабря 2022 года.
Ранее Андрей Канчельскис высказал мнение о возможном назначении иностранного специалиста на пост главного тренера сборной России.
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