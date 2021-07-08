Черчесов уволен из сборной России по футболу

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте национальной команды.В сообщении подчеркивается, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта совместно с Черчесовым.Президент РФС Александр Дюков отметил, что организация приступает к поиску кандидатов на должность главного тренера.Черчесов возглавил национальную сборную в августе 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал Чемпионата мира 2018 года.На Евро-2020 сборная РФ не вышла из группы, заняв в ней последнее место с тремя очками.После проигрыша Дании со счетом 1:4 капитан сборной Артем Дзюба принес извинения болельщикам и заявил, что футболисты «обкакались» и не смогли забить «в стопроцентные моменты».