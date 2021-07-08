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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов покидает пост главного тренера сборной

Мария Иванова
1 час назад
Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте национальной команды.
Черчесов уволен из сборной России по футболу
Фото: ТАССТАСС
В сообщении подчеркивается, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта совместно с Черчесовым.
Президент РФС Александр Дюков отметил, что организация приступает к поиску кандидатов на должность главного тренера.
Черчесов возглавил национальную сборную в августе 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал Чемпионата мира 2018 года.
На Евро-2020 сборная РФ не вышла из группы, заняв в ней последнее место с тремя очками.
После проигрыша Дании со счетом 1:4 капитан сборной Артем Дзюба принес извинения болельщикам и заявил, что футболисты «обкакались» и не смогли забить «в стопроцентные моменты».
Футбол,Артем Дзюба,Александр Дюков,Станислав Черчесов,РФС,
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