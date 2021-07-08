Донецкий "Олимпик" снялся с чемпионата Украины

"Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол на Украине любят, и мы гордимся, что "Олимпик" навсегда останется в его истории", - добавил Гельзин.