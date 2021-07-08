Донецкий "Олимпик" снялся с чемпионата Украины

Донецкий "Олимпик" отказался от участия в чемпионате Украины по футболу в следующем сезоне, сообщается на сайте команды.
"Это непростой, но вместе с тем обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце. Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся", - сказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин.
По его словам, клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом "не ставит точку".
"Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол на Украине любят, и мы гордимся, что "Олимпик" навсегда останется в его истории", - добавил Гельзин.
"Олимпик" был основан в 2001 году, лучшим результатом команды было четвертое место в чемпионате Украины в сезоне-2016/17. В прошлом сезоне команда стала 13-й в национальном первенстве.