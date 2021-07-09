Черчесов отказался от 300 млн рублей неустойки

Экс-наставник национальной сборной РоссииСтанислав Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей за досрочное прекращение действия трудового договора. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.
Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Согласно данным источника, это решение было принято им совместно с руководством Российского футбольного союза.
Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.