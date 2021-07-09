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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей

Газета.Ruиещё 11
1 час назад
Экс-наставник национальной сборной России Станислав Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей за досрочное прекращение действия трудового договора. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.
Черчесов отказался от 300 млн рублей неустойки
Фото: ТАССТАСС
Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Согласно данным источника, это решение было принято им совместно с руководством Российского футбольного союза.
Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.
В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой жестко раскритиковал идею приглашения Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.
Футбол,Доменико Тедеско,Александр Мостовой,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Спартак,
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